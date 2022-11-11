Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, Kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü, sizi mutlaka diriltip toplayacaktır. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir? Nisâ Suresi: 87 HADİS: Allah, Kıyamet günü şöyle buyurur: “Nerede Benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bu günde onları gölgelendireceğim.” Camiü’s-Sağir, No: 1105

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