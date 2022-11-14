Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Münafıklardan bir grup da vardır ki onlar hem iman eder görünerek sizden emin olmak ister, hem de kâfir görünerek kendi kavimlerinin şerrinden korunmak isterler...

Nisâ Suresi: 91

HADİS:

Allah, tedbir almakta âciz davranmayı kınar. Sen tedbire riayet et. Buna rağmen bir işe gücün yetmezse şöyle de: “Hasbiyallahü ve ni’me’l-vekîl.”

Camiü’s-Sağir, No: 1114