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14 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

14 Kasım 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Münafıklardan bir grup da vardır ki onlar hem iman eder görünerek sizden emin olmak ister, hem de kâfir görünerek kendi kavimlerinin şerrinden korunmak isterler...

Nisâ Suresi: 91

HADİS:

Allah, tedbir almakta âciz davranmayı kınar. Sen tedbire riayet et. Buna rağmen bir işe gücün yetmezse şöyle de: “Hasbiyallahü ve ni’me’l-vekîl.”

Camiü’s-Sağir, No: 1114

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