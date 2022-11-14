14 Kasım 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Münafıklardan bir grup da vardır ki onlar hem iman eder görünerek sizden emin olmak ister, hem de kâfir görünerek kendi kavimlerinin şerrinden korunmak isterler...
Nisâ Suresi: 91
HADİS:
Allah, tedbir almakta âciz davranmayı kınar. Sen tedbire riayet et. Buna rağmen bir işe gücün yetmezse şöyle de: “Hasbiyallahü ve ni’me’l-vekîl.”
Camiü’s-Sağir, No: 1114
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