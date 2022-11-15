Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mü’minlerden mazeretsiz cihaddan geri kalanlar ile mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmazlar... Nisâ Suresi: 95 HADİS: İslâm temizdir, öyleyse siz de temizleniniz. Şüphesiz Cennete ancak temiz olanlar girer. Camiü’s-Sağir, No: 1122

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