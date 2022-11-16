Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri diğerlerinden üstün kılmış ve onlara yüksek dereceler vermiştir. Nisâ Suresi: 95 HADİS: Ameller Pazartesi ve Perşembe günleri Allah’a arz edilir. Ben amelimin oruçlu iken arz edilmesini isterim. Camiü’s-Sağir, No: 1123

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