Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah mücahidleri mağfireti ile affedeceği, rahmetiyle kuşatacağı gibi daha üstün mertebelere de yükseltecektir. Allah Gafûr ve Rahîm’dir. Nisâ Suresi: 96 HADİS: Birinizin elbisesi eskidiği gibi göğsündeki imanı da eskir. Öyle ise Allah’tan kalbinizdeki imanı tazelemesini dileyiniz. Camiü’s-Sağir, No: 1125

Okunma Sayısı: 71

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.