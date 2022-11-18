Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde barınacak çok yer, rızkında da bereket bulur. Nisâ Suresi: 100 HADİS: Şüphesiz bereket yemeğin ortasına iner. Dolayısıyla yemeğin etrafından yiyin, ortasından yemeyin. Camiü’s-Sağir, No: 1126

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