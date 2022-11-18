18 Kasım 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde barınacak çok yer, rızkında da bereket bulur.
Nisâ Suresi: 100
HADİS:
Şüphesiz bereket yemeğin ortasına iner. Dolayısıyla yemeğin etrafından yiyin, ortasından yemeyin.
Camiü’s-Sağir, No: 1126
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