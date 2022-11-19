Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Kim Allah yolunda hicret için evinden çıkar da yolda ölürse onun mükâfatı Allah’a aittir. Allah affedici Gafûr ve merhamet edici Rahîm’dir. Nisâ Suresi: 100 HADİS: Yıldızlar yer ehline ışık verdiği gibi, içinde Allah’ın anıldığı evler de gök ehline öylece ışık verirler. Camiü’s-Sağir, No: 1127

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