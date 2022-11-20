Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin size bir kötülük etmesinden korktuğunuz zaman namazlarınızı kısaltmanızda bir günah yoktur. Zira kâfirler sizin apaçık düşmanlarınızdır. Nisâ Suresi: 101 HADİS: İman ve haya beraber bulunurlar. Birisi alındığında diğeri de peşinden gider. Camiü’s-Sağir, No: 1128

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