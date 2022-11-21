Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Namazdan sonra ayaktayken, otururken ve yatarken hangi durumda olursanız olun Allah’ı zikretmeye devam edin. Nisâ Suresi: 103 HADİS: Kimde iyi bir huy bulunursa, Allah o iyi huy vesilesiyle onun bütün amellerini düzeltir. Camiü’s-Sağir, No: 1129

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