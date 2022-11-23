Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şüphesiz ki biz, bu Kitâb’ı sana hak ile indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin! Hâinler için ise, müdâfaa edici olma! Nisâ Suresi: 103 HADİS: Hayrın yolunu gösteren kimse, o hayrı işleyen gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 1129

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