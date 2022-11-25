Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşledikleri günahları ile kendi nefislerine ihanet edenleri müdafaa etme! Muhakkak ki Allah günaha düşkün hâinleri asla sevmez. Nisâ Suresi: 107 HADİS: Din kolaylıktır. Bir kimse onu ince eleyip sık dokursa din ona mutlaka gâlip gelir. Öyle ise ifrat ve tefritten sakının, orta yolu tutun... Camiü’s-Sağir, No: 1132

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