Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar yaptıklarını insanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah’tan gizleyemezler. Nisâ Suresi: 108 HADİS: ...İfrat ve tefritten sakının, orta yolu tutun. Gücünüzün yettiği kadar yapın. Müjdeye kavuşun. Camiü’s-Sağir, No: 1132

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