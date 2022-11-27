Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır, sizin bütün yaptıklarınızı bilir. Nisâ Suresi: 108 HADİS: Sofraya oturduğunda “Bismillah,” sofradan kaltığında da “Elhamdülillâh” diyen kişinin önünden sofra henüz kalkmadan günahları bağışlanır. Camiü’s-Sağir, No: 1134

Okunma Sayısı: 184

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.