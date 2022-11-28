Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O münafıklar bu dünyada hainleri savundular. Kıyamet günü Allah’a karşı da onları savunabilecekler mi? Nisâ Suresi: 109 HADİS: Kişi Cennet meyvelerinden birini kopardığında yerine başkası gelir. Camiü’s-Sağir, No: 1135

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