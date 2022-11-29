29 Kasım 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim bir kötülük işler veya günah işleyerek nefsine zulmeder, sonra da Allah’tan af dilerse Allah’ı çok affedici ve merhamet edici olarak bulur.
Nisâ Suresi: 110
HADİS:
Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında Cenab-ı Hak da onlara rahmet nazarıyla bakar. Şayet erkek hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de günahları parmaklarının arasından dökülür.
Camiü’s-Sağir, No: 1136
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