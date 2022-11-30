30 Kasım 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim günah işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Allah ise her şeyi bilir ve her işi hikmetle yapar.
Nisâ Suresi: 111
HADİS:
Kişi, kendisiyle istişare edenin hayrına olan şeyi dilediği sürece görüşü doğru kalmaya devam eder. Onu aldattığı anda ise Allah onun isabetli görüşünü alır.
Camiü’s-Sağir, No: 1137
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