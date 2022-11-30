Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim günah işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Allah ise her şeyi bilir ve her işi hikmetle yapar.

Nisâ Suresi: 111

HADİS:

Kişi, kendisiyle istişare edenin hayrına olan şeyi dilediği sürece görüşü doğru kalmaya devam eder. Onu aldattığı anda ise Allah onun isabetli görüşünü alır.

Camiü’s-Sağir, No: 1137