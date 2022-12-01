01 Aralık 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim de bir kusur ve günah işler de onu suçsuz birinin üzerine atarsa büyük bir iftira ve bühtan etmiş ve büyük bir günahı yüklenmiş olur.
Nisâ Suresi: 112
HADİS:
Kişi hiçbir sakınca görmediği öyle bir kelime söyler ki, bu söz yüzünden yetmiş sene Cehennemin dibine düşer.
Camiü’s-Sağir, No: 1139
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