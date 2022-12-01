Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim de bir kusur ve günah işler de onu suçsuz birinin üzerine atarsa büyük bir iftira ve bühtan etmiş ve büyük bir günahı yüklenmiş olur.

Nisâ Suresi: 112

HADİS:

Kişi hiçbir sakınca görmediği öyle bir kelime söyler ki, bu söz yüzünden yetmiş sene Cehennemin dibine düşer.

Camiü’s-Sağir, No: 1139