Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı onlardan bir topluluk sizleri aldatmaya çalışacaktı. Onlar kendilerinden başkasını saptıramaz ve yoldan çıkaramaz, Allah’ın izni olmadan hiçbir zarar veremezler.

Nisâ Suresi: 113

HADİS:

Kişi insanları güldürmek için bir mahzuru yokmuş gibi görülen öyle bir söz söyler ki, bu söz sebebiyle gökten daha yüksek bir mesafeden aşağı düşer.

Camiü’s-Sağir, No: 1140