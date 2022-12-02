02 Aralık 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı onlardan bir topluluk sizleri aldatmaya çalışacaktı. Onlar kendilerinden başkasını saptıramaz ve yoldan çıkaramaz, Allah’ın izni olmadan hiçbir zarar veremezler.
Nisâ Suresi: 113
HADİS:
Kişi insanları güldürmek için bir mahzuru yokmuş gibi görülen öyle bir söz söyler ki, bu söz sebebiyle gökten daha yüksek bir mesafeden aşağı düşer.
Camiü’s-Sağir, No: 1140
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