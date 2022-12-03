03 Aralık 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah sana Kur’ân’ı, hikmeti inzal buyurdu ve bilmediğin pek çok şeyi öğretti. Senin üzerine Allah’ın lütuf ve keremi pek büyüktür.
Nisâ Suresi: 113
HADİS:
Kişi, memleketinden uzak bir yerde vefat ettiğinde memleketinden öldüğü yere kadar olan mesafe ölçülür ve Cennetten o kadar yer verilir.
Camiü’s-Sağir, No: 1141
Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.