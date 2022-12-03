Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah sana Kur’ân’ı, hikmeti inzal buyurdu ve bilmediğin pek çok şeyi öğretti. Senin üzerine Allah’ın lütuf ve keremi pek büyüktür.

Nisâ Suresi: 113

HADİS:

Kişi, memleketinden uzak bir yerde vefat ettiğinde memleketinden öldüğü yere kadar olan mesafe ölçülür ve Cennetten o kadar yer verilir.

Camiü’s-Sağir, No: 1141