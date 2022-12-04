Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanların kendi aralarında gizli konuşmalarının pek çoğunda hayır yoktur. Hayır ancak sadaka vermeyi, iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi teşvik edici konuşmalardadır. Nisâ Suresi: 114 HADİS: Cennet ehlinden bir tek kişiye yemede, içmede, arzuda ve cinsî münasebette yüz adamın kuvveti kadar güç verilir. Camiü’s-Sağir, No: 1142

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