Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim, kendisine hidayet besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve Cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Nisâ Suresi: 115 HADİS: Kişi güzel ahlâkı sayesinde gece ibadet eden ve kavurucu sıcakta susuzluk çeken oruçlunun derecesine ulaşır. Camiü’s-Sağir, No: 1143

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