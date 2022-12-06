Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah şirk koşulmasını asla affetmez, bunun dışında kalan günahlardan dilediğini ise affeder. Allah’a şirk koşmak dalâletin ve sapkınlığın en uzağı ve en çirkinidir.

Nisâ Suresi: 116

HADİS:

Kıyamet Günü ter adamın gırtlağına kadar çıkar. Öyle ki, “Ya Rabbi, Cehenneme göndermek suretiyle de olsa beni bu halden kurtar” der.

Camiü’s-Sağir, No: 1144