06 Aralık 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah şirk koşulmasını asla affetmez, bunun dışında kalan günahlardan dilediğini ise affeder. Allah’a şirk koşmak dalâletin ve sapkınlığın en uzağı ve en çirkinidir.
Nisâ Suresi: 116
HADİS:
Kıyamet Günü ter adamın gırtlağına kadar çıkar. Öyle ki, “Ya Rabbi, Cehenneme göndermek suretiyle de olsa beni bu halden kurtar” der.
Camiü’s-Sağir, No: 1144
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