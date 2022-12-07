Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ı bırakıp şirk peşinde koşan ve şehvetlerine uyanların tapındıkları şeyler bir takım dişilerden ibarettir. Gerçekte onlar inatçı ve isyankâr şeytandan başkasına tapmıyorlar. Nisâ Suresi: 117 HADİS: Kişinin Cennette derecesi yükseltilir, sebebini sorar: “Yâ Rabbi, bu lütuf nereden?” Ona şöyle cevap verilir: “Çocuğunun senin için yaptığı istiğfar ve dualardan.” Camiü’s-Sağir, No: 1146

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