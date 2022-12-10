10 Aralık 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim Allah’ı bırakıp şeytanı kendisine dost edinirse o apaçık bir hüsrana düşmüştür.
Nisâ Suresi: 119
HADİS:
İçinde akrabalarla irtibatı kesen birinin olduğu bir topluluğa rahmet inmez.
Camiü’s-Sağir, No: 1149
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