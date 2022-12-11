Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şeytan onlara vaadlerde bulunarak boş hayallerle avutur. Gerçekte şeytanın vaadlerinin hiçbir karşılığı yoktur ve onun işi aldatmaktan başka bir şey değildir. Nisâ Suresi: 120 HADİS: Kulun rızkı, kendisini ecelinin aradığından daha fazla arar. Camiü’s-Sağir, No: 1150

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