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11 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

11 Aralık 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şeytan onlara vaadlerde bulunarak boş hayallerle avutur. Gerçekte şeytanın vaadlerinin hiçbir karşılığı yoktur ve onun işi aldatmaktan başka bir şey değildir.

Nisâ Suresi: 120

HADİS:

Kulun rızkı, kendisini ecelinin aradığından daha fazla arar.

Camiü’s-Sağir, No: 1150

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