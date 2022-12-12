Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edip salih amel işleyenleri, Allah’ın hak bir vaadi olarak, içinde ebedî kalacakları, altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacağız. Allah’tan daha doğru sözlü kim vardır? Nisâ Suresi: 122 HADİS: Hacerü’l-Esved ve makam-ı İbrahim, Cennetin yakutlarından iki yakuttur. Allah onların nurunu gidermiştir. Şayet gidermeseydi doğu ile batının arasını aydınlatırdı. Camiü’s-Sağir, No: 1153

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