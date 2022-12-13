Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın vaadi ne sizin ve ne de Ehl-i Kitab’ın kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa cezasını görür ve Allah’tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulamaz.

Nisâ Suresi: 123 HADİS: Zinakârlar hâşir meydanına vücutları alevler içinde yanar bir halde gelirler.

Camiü’s-Sağir, No: 1154

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