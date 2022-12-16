Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Semalarda ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah ilim, irade ve kudreti ile her şeyi kuşatmıştır. Nisâ Suresi: 126 HADİS: Selâm, Allah’ın isimlerinden birisidir. Yere indirilmiştir. Öyle ise selâmı aranızda yayın. Camiü’s-Sağir, No: 1160

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.