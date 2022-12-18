18 Aralık 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İnkâr ederseniz de yine gökler ve yerler Allah’ındır. Allah Ganiyy’dir; ne size ne de sizin iman ve ibadetinize ihtiyacı yoktur.
Nisâ Suresi: 131
HADİS:
Şüphesiz Güneş ve Ay hiç kimsenin ne ölümünden ve ne de hayatından dolayı tutulmazlar. Fakat bunlar Allah’ın büyüklüğünü gösteren iki delildir...
Camiü’s-Sağir, No: 1163
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