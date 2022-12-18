Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnkâr ederseniz de yine gökler ve yerler Allah’ındır. Allah Ganiyy’dir; ne size ne de sizin iman ve ibadetinize ihtiyacı yoktur.

Nisâ Suresi: 131

HADİS:

Şüphesiz Güneş ve Ay hiç kimsenin ne ölümünden ve ne de hayatından dolayı tutulmazlar. Fakat bunlar Allah’ın büyüklüğünü gösteren iki delildir...

Camiü’s-Sağir, No: 1163