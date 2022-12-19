Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerde ve yerde ne varsa Allah’a aittir ve Allah Kendisine tevekkül edenlerin vekili ve koruyucusudur. Nisâ Suresi: 132 HADİS: ...Kurdun, sürüden ayrılan ve kenarda duran koyunu kaptığı gibi şeytan da cemaattan ayrılanı gözetir. Ayrılıktan sakının. Cemaattan, topluluktan ve camilerden ayrılmayın. Camiü’s-Sağir, No: 1165

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