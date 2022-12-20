Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey insanlar! Şâyet O isterse sizleri yok eder, yerinize başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla kàdirdir. Nisâ Suresi: 133 HADİS: Ömer Müslüman olduğundan beri şeytan her karşılaştığında mutlaka yüz üstü düşmüştür. Camiü’s-Sağir, No: 1167

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