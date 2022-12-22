Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Kendi aleyhinize de olsa, anne-babanızın ve yakınlarınızın aleyhinde de olsa adaletten ayrılmayın ve Allah için şahitlik edin... Nisâ Suresi: 135 HADİS: Şüphesiz şeytan namaz kılanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirine karşı kışkırtma konusunda hâlâ ümitlidir. Camiü’s-Sağir, No: 1170

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