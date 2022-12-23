Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Hakkında şahitlik ettiğiniz kişi zengin veya fakir olsa da doğruluktan ayrılmayın. Her ikisini de Allah daha iyi gözetir... Nisâ Suresi: 135 HADİS: Şüphesiz şeytan Âdemoğlunun bedeninde, kanın bedende dolaştığı gibi dolaşır. Camiü’s-Sağir, No: 1171

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