Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Heva ve hevesinize uyarak doğruluktan ayrılmayın. Şâyet doğruluktan ve adaletten ayrılırsanız şüphe yok ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nisâ Suresi: 135 HADİS: Şüphesiz şeytan senden korkuyor, yâ Ömer. Camiü’s-Sağir, No: 1172

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