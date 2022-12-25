Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne ve size inzal edilen kitaba ve daha önceki kavimlere gönderilen kitaplara iman edin... Nisâ Suresi: 136 HADİS: Mü’mine bir diken veya daha büyüğü de olsa herhangi bir musibet dokunursa, mutlaka bununla bir günahı dökülür ve mertebesi de bir mertebe yükseltilir. Camiü’s-Sağir, No: 1174

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