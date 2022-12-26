Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse kesinlikle hak yoldan sapmış ve büyük bir sapıklığa düşmüş olur. Nisâ Suresi: 136 HADİS: Akrabalara verilen sadakanın sevabı iki kat olarak verilir. Camiü’s-Sağir, No: 1177

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