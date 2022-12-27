Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Münafıkları, kendileri için hazırlanmış olan acı bir azapla müjdele... Nisâ Suresi: 138 HADİS: Sadaka, Rabbin gazabını söndürür ve sahibini kötü ölümden korur. Camiü’s-Sağir, No: 1178

Okunma Sayısı: 217

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.