27 Aralık 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Münafıkları, kendileri için hazırlanmış olan acı bir azapla müjdele...
Nisâ Suresi: 138
HADİS:
Sadaka, Rabbin gazabını söndürür ve sahibini kötü ölümden korur.
Camiü’s-Sağir, No: 1178
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