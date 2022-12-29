"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

29 Aralık 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, başka bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz.”

Nisâ Suresi: 140

HADİS:

Âlimlerin, üzerinde kaymaktan kurtulamadığı çok kaygan bir tepe vardır ki, o da tamâdır.

Camiü’s-Sağir, No: 1180

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6’lı Masanın hükümet programı hazır

    Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1 yendi

    Evlilik olmadan aile olmaz

    Hekimler göçüyor, Bakanlık bakıyor!

    AKP’yi boş tencereler sandığa gömecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilik hakkının kullanılmasında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak

    Enflasyonun ürettiği kayıplar telafi edilmeli

    Süt üretimi dibe vurdu

    Memur-Sen ek zam istedi

    'Eskiden insanlar kıyafet isterlerdi şimdi yiyecek istiyorlar'

    Akşener: Birlikte kazanacağız

    İsrail Elçisi çok mutlu oldu

    6 Nisan’a kadar olursa seçime evet

    İngiltere'deki grev dalgası giderek büyüyor

    ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri resmi cihazlarda TikTok kullanamayacak

    Filipinler'deki sellerde ölü sayısı 25'e çıktı, 26 kişiden haber alınamıyor

    2,8 milyon kişi iller arasında göç etti

    Rusya: Kosova konusunda Sırbistan'ı destekliyoruz

    30 binden fazla Müslüman katıldı: ABD'deki Müslümanların iple çektiği kongre devam ediyor

    "Suudi Arabistan'da kar sevinci"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçimi açık farkla almak için
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî vaatler ve ayak oyunları
    Ahmet BATTAL

    Kürtler ve MHP’li AKP
    Cevher İLHAN

    Siyasi “gazlama müjdeleri”
    Mikail YAPRAK

    Ülke siyasetine Said Nursî neşteri
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Rusya’da esirler ekmek ve yiyecek bulamıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Bir yıl daha devriliyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Sorularımızın cevaplarını nerede buluruz?
    Risale-i Nur'dan

    Milyarlar ehl-i iman, Risale-i Nur’la manen alâkadar
    Ali Rıza AYDIN

    Genel sağlık sigortası meselesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.