Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Münafıklar sizi gözetleyip dururlar. Allah katından size zafer erişince “Biz de sizinle beraber değil miydik?” derler... Nisâ Suresi: 141 HADİS: Namaz, mü’mini Allah’a yaklaştıran bir vasıtadır.

Camiü’s-Sağir, No: 1181

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