Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah kıyamet günü aranızda hüküm verir. Allah inkârcılara, inananlar aleyhinde asla fırsat vermeyecektir. Nisâ Suresi: 141 HADİS: Kuşlar, sabaha çıktıklarında Rablerini tesbih eder ve ondan günlük rızıklarını dilerler. Camiü’s-Sağir, No: 1182

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