02 Ocak 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar (münafıklar) iman ile küfür arasında gidip gelirler, ne o tarafa ne bu tarafa bağlanırlar. Allah’ın yoldan çıkardıklarını sen doğru yola ve hidâyete getiremezsin.
Nisâ Suresi: 143
HADİS:
Kul bir günah işler. Onunla Cennete girer. Bu şöyle olur: İşlediği günah devamlı hatırındadır. Ondan tevbe edip kaçınır, böylece Cennete girer.
Camiü’s-Sağir, No: 1185
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