Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar (münafıklar) iman ile küfür arasında gidip gelirler, ne o tarafa ne bu tarafa bağlanırlar. Allah’ın yoldan çıkardıklarını sen doğru yola ve hidâyete getiremezsin.

Nisâ Suresi: 143

HADİS:

Kul bir günah işler. Onunla Cennete girer. Bu şöyle olur: İşlediği günah devamlı hatırındadır. Ondan tevbe edip kaçınır, böylece Cennete girer.

Camiü’s-Sağir, No: 1185