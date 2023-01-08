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8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

08 Ocak 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Siz bir iyiliği açıkça veya gizli yapsanız, yahut bir fenalığı affedecek olsanız bütün bunları Allah bilir ve karşılığını verir. Allah her şeye kàdirdir ve çok affedicidir.

Nisâ Suresi: 149

HADİS:

Kişinin kendi ameline güvenmesi yetmiş senelik amelini boşa çıkarır.

Camiü’s-Sağir, No: 1193

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