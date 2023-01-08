Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Siz bir iyiliği açıkça veya gizli yapsanız, yahut bir fenalığı affedecek olsanız bütün bunları Allah bilir ve karşılığını verir. Allah her şeye kàdirdir ve çok affedicidir. Nisâ Suresi: 149 HADİS: Kişinin kendi ameline güvenmesi yetmiş senelik amelini boşa çıkarır. Camiü’s-Sağir, No: 1193

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