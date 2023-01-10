Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ı ve peygamberlerini inkâr eden, Allah’la Peygamberleri arasını ayırmak isteyen, “Bir kısmına inanır, bir kısmını inkâr ederiz” diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, gerçekten kâfir olanlardır. Nisâ Suresi: 150-151 HADİS: Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ancak suyla söndürülür. Öyle ise biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın. Camiü’s-Sağir, No: 1194

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