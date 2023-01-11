11 Ocak 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ehl-i Kitap, senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Musa’dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi ve “Bize Allah’ı apaçık göster” demişlerdi. Zulümlerinden ötürü onları yıldırım çarpmıştı...
Nisâ Suresi: 153
HADİS:
Hayasızlığın ve hayasızca sözler söylemenin İslâm’da hiç yeri yoktur. Müslümanlık bakımından insanların en iyi olanı ahlâkı en güzel olanlarıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 1196
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