Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ehl-i Kitap, senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Musa’dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi ve “Bize Allah’ı apaçık göster” demişlerdi. Zulümlerinden ötürü onları yıldırım çarpmıştı...

Nisâ Suresi: 153

HADİS:

Hayasızlığın ve hayasızca sözler söylemenin İslâm’da hiç yeri yoktur. Müslümanlık bakımından insanların en iyi olanı ahlâkı en güzel olanlarıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 1196