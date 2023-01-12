12 Ocak 2023, Perşembe 00:05
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
...(Ehl-i Kitap,) kendilerine apaçık mu’cizeler geldiği halde buzağıya taptılar. Biz yine de onların günahlarını affettik ve Mûsa’ya da mu’cizeler verdik.
Nisâ Suresi: 153
HADİS:
Âdil hâkim Kıyamet Günü hesap için getirilir. Şiddetli hesapla karşılaşınca şöyle der: “Keşke iki kişi arasında bir hurma için dahi hüküm vermeseydim.”
Camiü’s-Sağir, No: 1197
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