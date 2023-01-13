13 Ocak 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yine o Yahudîler; İsa’yı inkâr etmeleri, Meryem’e pek büyük iftirada bulunmaları ve “Allah’ın Resulü İsa’yı biz öldürdük” demeleri sebebiyle de lânete uğramışlardır.
Nisâ Suresi: 156-157
HADİS:
Kabir, ahiret konaklarının ilkidir. Kişi onun azâbından kurtulduğu zaman ondan sonrakiler daha kolay olur...
Camiü’s-Sağir, No: 1198
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