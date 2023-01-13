Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yine o Yahudîler; İsa’yı inkâr etmeleri, Meryem’e pek büyük iftirada bulunmaları ve “Allah’ın Resulü İsa’yı biz öldürdük” demeleri sebebiyle de lânete uğramışlardır.

Nisâ Suresi: 156-157

HADİS:

Kabir, ahiret konaklarının ilkidir. Kişi onun azâbından kurtulduğu zaman ondan sonrakiler daha kolay olur...

Camiü’s-Sağir, No: 1198