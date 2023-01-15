Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gerçekte Allah, İsa’yı Kendi huzuruna yükseltmiştir. Allah izzet ve azamet sahibi olup kudreti her şeye galip ve işleri hikmetledir. Nisâ Suresi: 158 HADİS: Ezberinde Kur’ân’dan bir şey bulunmayan kişi harabe ev gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 1202

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