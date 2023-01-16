Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ehl-i Kitap, ölümünden önce İsa’nın hak peygamber olduğuna kesinlikle iman edecektir. Kıyamet gününde İsa onlara şahitlik edecektir. Nisâ Suresi: 159 HADİS: Şüphesiz mü’min güzel ahlâkıyla gece ibadete kalkan ve gündüz oruç tutan kişinin derecesine yükselir. Camiü’s-Sağir, No: 1203

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