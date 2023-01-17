Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız (nice) peygamberler de gönderdik. Allah, Mûsa ile de doğrudan konuştu. Nisâ Suresi: 164 HADİS: Mü’min, Allah’a hamd ede ede ruhunu teslim eder. Camiü’s-Sağir, No: 1204

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