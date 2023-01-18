Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz insanlara Cennetle müjdeleyip Cehennemle korkutan peygamberler gönderdik ki insanların Allah’a karşı bahaneleri kalmasın. Nisâ Suresi: 165 HADİS: Mü’min, şeytanını, birinizin yolculukta devesini yorup zayıflattığı gibi zayıflatır. Camiü’s-Sağir, No: 1205

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